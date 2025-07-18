В Ульяновской области с начала купального сезона утонули шесть человек

С начала купального сезона на водоемах Ульяновской области зарегистрирована гибель шести человек, в том числе двух детей, сообщило ГУ МЧС по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, все взрослые ушли под воду, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По словам сотрудников регионального МЧС, причины, приводящие к смертельному исходу, банальны: это купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах, где категорически запрещено плавать. Люди тонут в котлованах, карьерах, прудах.

Андрей Васильев, Ульяновск