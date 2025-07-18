В Ульяновской области за полгода сдали в эксплуатацию на 11% меньше жилья, чем годом ранее

В Ульяновской области за шесть месяцев ввели в эксплуатацию 251 тыс. кв. м жилых помещений — на 11% меньше, чем за полгода 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В многоквартирных домах сдали 87 тыс. кв. м жилья, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индивидуальных жилых домах ввели 164 тыс. кв. м (-21%). Всего в июне сдали в эксплуатацию 33 тыс. кв. м (на 61% меньше, чем в июне 2024 года).

Руфия Кутляева