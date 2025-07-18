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Продажи книги «Кино между раем и адом» Митты выросли в 6,5 раза после его смерти

Спрос на книгу «Кино между раем и адом» режиссера Александра Митты вырос в 6,5 раза после его смерти. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сети магазинов «Читай-город — Буквоед».

Фото: ООО «Издательство Астрель»

Фото: ООО «Издательство Астрель»

«Кино между раем и адом» описывает взгляд Митты на то, как можно смотреть фильмы и рассуждать о них, а также рассказывает об основах кинодраматургии. «Эта книга и для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль, и для того, кто не собирается всем этим заниматься»,— следует из аннотации.

Книга Александра Митты была издана в 1999 году. Несколько лет оставалась бестселлером и неоднократно переиздавалась.

Кинорежиссер умер 14 июля на 93-м году жизни. Он снял 20 фильмов и сериалов. Среди них — «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», а также сериал «Граница. Таежный роман».

Подробнее о режиссере — в материале «Ъ» «Патриарх постмодерна».

Фотогалерея

Яркие кадры карьеры режиссера

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

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