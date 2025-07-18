Продажи книги «Кино между раем и адом» Митты выросли в 6,5 раза после его смерти

Спрос на книгу «Кино между раем и адом» режиссера Александра Митты вырос в 6,5 раза после его смерти. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сети магазинов «Читай-город — Буквоед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Издательство Астрель» Фото: ООО «Издательство Астрель»

«Кино между раем и адом» описывает взгляд Митты на то, как можно смотреть фильмы и рассуждать о них, а также рассказывает об основах кинодраматургии. «Эта книга и для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль, и для того, кто не собирается всем этим заниматься»,— следует из аннотации.

Книга Александра Митты была издана в 1999 году. Несколько лет оставалась бестселлером и неоднократно переиздавалась.

Кинорежиссер умер 14 июля на 93-м году жизни. Он снял 20 фильмов и сериалов. Среди них — «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», а также сериал «Граница. Таежный роман».

Подробнее о режиссере — в материале «Ъ» «Патриарх постмодерна».