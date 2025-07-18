Суд признал за РФ право собственности на мемориал погибшим милиционерам

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск областного ГУ МВД к мэрии Нижнего Новгорода о признании за Российской Федерацией права собственности на шесть объектов, отнесенных к самовольным постройкам. В их числе мемориал погибшим сотрудникам милиции, часовня и звонница на улице Максима Горького, следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», истец также просил оформить собственность на павильон техосмотра машин, нежилое здание под гаражные боксы, трансформаторную подстанцию и макет жилого дома.

Мемориальный комплекс в память погибших милиционеров был открыт 13 сентября 1997 года у здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде. Мемориал представляет собой Стелу памяти и с именами 220 сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, и памятник Скорбящей матери.

Владимир Зубарев