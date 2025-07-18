На ММК запустили воздухоразделительную установку

В кислородном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») запустили воздухоразделительную установку, ключевой объект новой кислородной станции №6. Инвестиции в проект составили 16,5 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

Установка предназначена для разделения предварительно сжатого, очищенного и охлажденного воздуха на его основные составляющие: азот, кислород и аргон. В комплекс входят три воздушных компрессора производительностью по 150 тыс. кубометров в час, а также три азотных компрессора, производительность каждого из которых составляет 30 тыс. кубометров со средним давлением 30 атмосфер. Кроме того, в установке имеются системы хранения и газификации кислорода, жидкого аргона и жидкого азота, что позволит скомпенсировать потребности металлургического передела в пиковые нагрузки. Объект увеличит выработку чистого промильного азота на 50% и аргона на 150% — до 60 тыс. кубометров и 2 тыс. кубометров в час соответственно. Генеральным проектировщиком проекта выступило АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», подрядчиком — АО «Прокатмонтаж».

Воздухоразделительная установка также стала новым арт-объектом комбината. Здесь находится мурал с чистой водой, водорослями и золотой рыбкой. Объект может оказаться значимой точкой на карте экскурсионных маршрутов предприятия, отмечают в пресс-службе ММК.

Виталина Ярховска