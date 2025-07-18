Арбузы в России за год подешевели на 17%

Минимальные розничные цены на арбузы в России в середине июля составили 30 руб. Это на 17% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, заявили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ассоциации, у отдельных продавцов есть предложения и по 20 руб. за килограмм. Средняя и максимальная цена ягоды не приводятся. Минимальная стоимость дынь, по данным АКОРТ, за год не изменилась и составляет 99 руб. за килограмм.

По подсчетам исследовательской компании NTech, на неделе с 7 по 13 июля средняя цена арбузов составила 52,2 руб. за килограмм, дынь — 117 руб. за килограмм. Примерно 50% ассортимента составляют отечественные арбузы и дыни. Остальные поставки в основном приходятся на Узбекистан, Казахстан, Турцию и Бразилию, пишет компания.