В Оренбуржье за шесть месяцев ввели в эксплуатацию 615 тысяч квадратных м жилья

За первые полгода 2025 года в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 615 тыс. кв. м, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит единая информационная система жилищного строительства (наш.дом.рф) на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Большая часть жилья введена в индивидуальных домах — 503 тыс. кв. м (на 6% меньше по сравнению с шестью месяцами 2024 года). В многоквартирных домах сдали 111 тыс. кв. м жилья (на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года).

Всего в июне 2025 года в регионе сдали в эксплуатацию 99 тыс. кв. м жилых помещений, что на 33% меньше, чем в июне прошлого года.

Руфия Кутляева