Прокуратура добилась назначения саратовчанке пособия на ребенка

Жительнице Саратовской области назначили пособие на ребенка благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Хвалынская городская прокуратура в ходе проверки по жалобе местной жительницы выяснила, что в январе этого года заявительница, у которой есть несовершеннолетняя дочь, попросила региональное отделение Социального фонда России назначить ей ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом женщине отказали в предоставлении мер соцподдержки, сославшись на то, что ее семье принадлежит земельный участок, который превышает допустимую норму.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать уполномоченный орган назначить пособие жительнице Саратовской области. В итоге женщине назначили пособие с момента ее обращения в региональное отделение Социального фонда России.

Павел Фролов