В Самарской области за неделю два пляжа признаны непригодными для купания

В Самарской области за период с 11 по 17 июля выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляже реки Безенчук, находящемся на территории села Васильевка, и пляже озера Орловское в Новокуйбышевске. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Управление рекомендовало ограничить купание на указанных пляжах и напомнило, что купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.

По состоянию на вчерашний день, 30 пляжей региона получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов и мест рекреации санитарным правилам.

Алексей Алексеев