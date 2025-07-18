Ульяновские следователи раскрыли покушение на убийство пятилетней давности

В Ульяновском районе Ульяновской области задержаны подозреваемые в покушении на убийство, совершенном в 2020 году. Об этом в пятницу сообщило региональное следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в июле 2020 года четверо участников ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ» с целью истребования долга с предпринимателя приехали к нему в город Новоульяновск, где избили потерпевшего бейсбольными битами, «высказывая незаконные требования о передаче им денежных средств за покровительство», «от полученных повреждений потерпевший перестал подавать признаки жизни, в связи с чем нападавшие оставили его на месте преступления». Однако потерпевший остался жив благодаря вовремя оказанной ему медпомощи. Но расследование уголовного дела в дальнейшем было приостановлено, поскольку потерпевший из-за травм плохо помнил обстоятельства преступления, а также опасался находящихся на свободе злоумышленников.

СУ СКР сообщает, что в 2025 году следователями была получена оперативная информация о причастности к совершенному преступлению активных участников действующей в Ульяновске преступной группировки, один из которых скончался к моменту возобновления следствия.

В минувшую среду, 16 июля, следователями СУ СКР и сотрудниками полиции, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, были задержаны трое фигурантов. По словам близкого к следствию источника «Ъ-Волга», задержанные — участники ульяновской преступной группировки «Центр-КАМАЗ» Александр Тимашин, Дмитрий Лобин, Александр Кормильцын и Алексей Тетин. Всем троим предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ), они заключены под стражу, «один из них уже признал свою вину».

Андрей Васильев, Ульяновск