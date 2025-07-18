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Коммерсантъ FM
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В Кремле назвали военные объекты на Украине законной целью ВС России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые военные объекты на территории Украины — это законная цель России. Речь идет в том числе о военных базах, принадлежащих странам Запада.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Имеется в виду на территории Украины. Разумеется, любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных»,— сказал господин Песков на брифинге.

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Так представитель президента прокомментировал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. Накануне госпожа Захарова сообщила, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам тех стран, которые разрешают применять дальнобойное оружие против России.

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