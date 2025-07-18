В Самарской области за полгода ввели в эксплуатацию 678 тысяч квадратных м жилья

С января по июнь на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 678 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На долю индивидуальных жилых домов приходится 517 тыс. кв. м. В многоквартирных домах ввели в эксплуатацию 161 тыс. кв. м. По сравнению с первым полугодием прошлого года, и в индивидуальных и в многоквартирных жилых домах наблюдается отставание на 30%.

В июне в регионе сдали в эксплуатацию 162 тыс. кв. м. Это на 9% больше, чем в июне 2024 года.

Руфия Кутляева