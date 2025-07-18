Суд назначил 15 лет колонии одному из напавших на Курскую область бойцу ВСУ

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта бойца бригады морской пехоты украинской армии Антона Гудимова. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, сообщили в военной прокуратуре. Первые три года срока боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведет в тюрьме.

2 ноября прошлого года Гудимов вместе с другими украинскими военнослужащими въехал в Суджанский район Курской области. Он объединился с сослуживцами в Кореневском районе и окопался в лесополосе в районе села Ольговка.

Со своих позиций морпех корректировал стрельбу по гражданским объектам и позициям ВС РФ, вел разведку, запугивал местных жителей и не давал им эвакуироваться. Российские военнослужащие взяли фигуранта в плен в тот же день, с того момента Антон Гудимов находился под арестом.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко