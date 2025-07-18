В Верхнедонском районе после капремонта открыли детский сад «Радуга»
В хуторе Поповка Верхнедонского района открылся детский сад №25 «Радуга». Его закрыли на капремонт с 2024 году. На реконструкцию выделили более 60 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Фото: Правительство Ростовской области
Строители отремонтировали кровлю, фасад и коммуникации, установили котел и систему внутреннего отопления. Кроме того, учреждение оснастили мебелью, новым оборудованием и игрушками, а на территории обустроили новые площадки.
В «Радуге» после открытия заработали две разновозрастные группы, здесь занимается 31 воспитанник.