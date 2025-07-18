В Башкирии утонули три человека

За сутки в Башкирии два человека погибли на воде, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

В санатории «Юбилейный» на озере Якты-Куль (Банном) в Абзелиловском районе гидроцикл столкнулся с экскурсионным катером. 35-летний водитель гидроцикла скончался на месте до приезда скорой помощи. На катере пассажиров не было, его водитель не пострадал.

В селе Караидель утонул еще один человек. В реке Быстрый Танып рядом с деревней Баязы Калтасинского района обнаружен утонувший мужчина, предположительно это тот человек, который числился пропавшим с 12 июля.

Майя Иванова