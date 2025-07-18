На площади Октябрьской революции в Выксе появится фонтан за 6,8 млн рублей

ООО «Вертикаль» за 6,8 млн руб. построит фонтан на площади Октябрьской революции в Выксе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком строительства выступила администрация Выксы. Начальная стоимость контракта составила 10,4 млн руб. На строительство фонтана претендовали три участника, но самую низкую стоимость работ предложило ООО «Вертикаль». Выполнить электротехнические, теплоэнергетические работы и работы по автоматизации подрядчик должен будет до 31 августа 2025 года. бюджет городского округа город Выкса Нижегородской области.

Как сообщает ИА «Выкса.рф» диаметр фонтана составит 8 метров, он будет многоструйным с возможностью настройки траектории движения воды под музыку.

Сухой (без видимой чаши) фонтан возведут в рамках благоустройства площади Октябрьской революции. В 2024 году этот объект получил наибольшее количество голосов в рамках голосования программы «Формирование комфортной городской среды».

Анастасия Титова