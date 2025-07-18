В Чехии коммунистическую пропаганду приравняли к нацистской

Президент Чехии Петр Павел подписал поправку к уголовному кодексу, уравнивающую распространение коммунистических идей с пропагандой нацизма. Об этом сообщает издание EurActiv.

Лишение свободы на срок до пяти лет грозит тем, кто «создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или иные движения, явно направленные на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти».

В коммунистической партии страны (КПЧМ) заявили, что изменения в законодательстве подтверждают «систематическое подавление оппонентов» со стороны власти. В КПЧМ добавили, что неоднократные попытки запретить партию в стране не привели к результатам из-за массового недовольства, поэтому партия продолжит бороться и отстаивать свои идеи — «ценности международного сотрудничества, солидарности, прогресса и мира».

Как закон будет действовать в отношении политических партий, не поясняется. КПЧМ планирует баллотироваться в парламент в октябре в альянсе под названием «Stailo» («Хватит»). По последним опросам, он может набрать около 5% голосов, пишет EurActiv.