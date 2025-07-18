Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек в утонувшем УАЗе

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате съезда в реку Пьяну автомобиля «УАЗ 3962» в Пильнинском округе. Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), рассказали в региональном СУ СКР 18 июля.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое пассажиров и водитель легкового автомобиля. Еще один человек спасся.

По информации Telegram-канала «Опер пишет», в автомобиле находились сотрудники правоохранительных органов: трое мужчин и две женщины. Они ехали отдыхать.

Официальной информации о том, где работали погибшие, нет. Telegram-канал Ni Mash пишет, что они были сотрудниками прокуратуры.

Галина Шамберина