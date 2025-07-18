Совладельца «Аптеки от склада» будут судить в Москве

Уголовное дело совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина направили для рассмотрения в Симоновский районный суд Москвы. Как сообщает «РБК-Пермь», такое решение вынес Кировский суд Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц в особо крупном размере было возбуждено в СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов ФНС. Налоговый орган провел проверки ООО «Годовалов», в ходе которых посчитал, что бенефициары общества Андрей Годовалов и Николай Шаврин разработали схему дробления бизнеса с целью уклонения от обязательных платежей в бюджет. К тому времени сеть «Аптека от склада» работала в Пермском крае и еще в 11 регионах страны.

Согласно данным ФНС, для розничной продажи фармацевтической продукции было создано 69 формальных юридических лиц. Продажа лекарств через них позволяла применять специальный режим налогообложения, что освобождало ООО от уплаты, например, НДС и ряда страховых взносов. Фактически их деятельность организовывалась и контролировалась ООО «Годовалов», значит, и господами Годоваловым и Шавриным. По итогам проверок обществу было доначислено свыше 418 млн руб. недоимок и пеней.

В 2024 году ООО «Годовалов» было признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб.

Николай Шаврин в ходе предварительного следствия своей вины не признал. Андрей Годовалов от сотрудников правоохранительных органов скрылся.

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