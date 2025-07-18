В Самарской области опасные детские площадки больше года остаются без ремонта

Чиновники проигнорировали требование общественников отремонтировать опасные детские площадки в селе Кинель-Черкассы Самарской области. В связи с этим в прокуратуру направлено обращение с просьбой разобраться в ситуации, а от главы района потребовали устранить нарушения. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Речь идет о площадках, где общественники в 2024 году нашли нарушения безопасности и передали информацию чиновникам. Однако проблему не решили.

В частности, на спортплощадке стадиона «Урожай» футбольные ворота по-прежнему не закреплены. На детском игровом комплексе элементы конструкции смонтированы с ошибками, горка имеет зазоры (в них могут застрять конечности), а доски подвесных мостиков изношены и грозят падением ходокам. Кроме того, отсутствие защитных колпачков на болтах увеличивает риск травм. При этом дети продолжают пользоваться опасными объектами.

Георгий Портнов