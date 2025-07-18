На СВО погиб актер Тобольского драматического театра Константин Орлов

В ходе боевых действий на Украине 7 июля погиб актер Тобольского драматического театра Константин Орлов. Ему было 53 года. О смерти артиста сообщили в Telegram-канале театра.

«Константин был отзывчивым и неравнодушным. Он сам принял решение пойти на СВО, это было шоком для близких и друзей, но он сделал это — без тени страха и сомнений»,— заявили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Константин Орлов окончил Екатеринбургский государственный театральный институт в 1999 году. В Тобольском театре артист служил 25 лет, сыграл почти в 60 спектаклях. Также участвовал в постановках Курганского и Арзамасского драмтеатров.