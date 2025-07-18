Жителя Тольятти отправили в колонию за агрессию к сотруднику Росгвардии

Автозаводский районный суд вынес приговор по уголовному делу 36-летнего жителя города. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 22 апреля 2025 года. Тольяттинец был задержан сотрудниками Росгвардии за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

«При этом оказал сопротивление, проявил агрессию, нецензурно выражался и нанес сотруднику Росгвардии удар ногой»,— пояснили в прокуратуре.

В судебном заседании гражданин вину в совершении преступления признал.

Суд учел наличие у тольяттинца предыдущей судимости, тоже за применение насилия к представителю власти, и отправил его на два года в исправительную колонию строгого режима.

Алексей Алексеев