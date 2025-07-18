В Прикамье убыточный лесопромышленный комплекс сменил гендиректора

Руководителем ООО «Новый Север ЛПК» стал Вячеслав Шипков, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ от 17 июля. На этом посту он сменил Антона Шайхутдинова, который руководил обществом с августа 2022 года. При этом господин Шайхутдинов остался основным соучредителем компании. Ему принадлежит 53,5% долей ООО. Согласно Rusprofile, Вячеслав Шипков учредителем и руководителем других компаний не числится.

В настоящее время Антон Шайхутдинов выступает учредителем десяти ООО, в том числе «Высокотехнологические разработки», занимающегося строительством прогулочных и спортивных судов, «Инновационные технологические системы» в сфере обработки металлических изделий, а также «Мегапаскаль», центра культуры жизни «Жива» и других.

ООО «Новый Север ЛПК» было учреждено в июне 2019 года ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Организация производит и продает хвойный пиломатериал, щепу и биотопливо (паллеты, брикеты). По информации на сайте компании, в ассортименте — четыре сорта доски из хвойных пород деревьев. Выручка общества в 2024 году — 341,5 млн руб. При этом чистый убыток общества за прошлый год увеличился в 53 раза и составил 118,5 млн руб.