Путин выразил соболезнования властям Ирака после пожара в торговом центре

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ирака Абдель Латифу Рашиду и премьер-министру Мухаммеду ас-Судани после пожара в гипермаркете в городе Эль-Кут на востоке страны. Об этом российское диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

Пожар в гипермаркете случился накануне. Погибли минимум 63 человека, еще 40 пострадали. В провинции объявлен трехдневный траур. Причина возгорания пока не установлена, возбуждено уголовное дело. Предварительные результаты расследования губернатор Мухаммед Джамиль аль-Майхи обещал объявить в течение суток.