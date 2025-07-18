«ДСК Монолит» в Ростовской области готовится к расширению производства

«ДСК Монолит» с рабочим визитом посетили министр экономического развития Ростовскои области Павел Павлов и временно исполняющая обязанности главы администрации Октябрьского района Татьяна Юшковская.

Фото: «ДСК-Монолит»

Вместе с исполнительным директором «Домостроительного комбината-Монолит» они обсудили планы по увеличению производственных мощностей предприятия.

В текущем году «ДСК Монолит» планирует запуск второй производственной линии, что позволит значительно нарастить объемы выпуска продукции. В настоящее время первая линия загружена лишь на 70%, и ее полная мощность будет задействована в ближайшее время.

Расширение производства потребует создания 50 новых рабочих мест, что станет важным вкладом в развитие экономики Ростовской области.

«Предприятие демонстрирует высокий уровень организации производства и значительный потенциал для роста. Поддержка таких проектов способствует развитию строительной отрасли и экономики региона в целом»,— отметил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

«ДСК Монолит» (входит в ГК «НОСТА») — один из ключевых производителей железобетонных изделий в регионе, специализирующийся на строительстве жилья «под ключ» — от малоэтажных домов до многоэтажных комплексов. Предприятие использует немецкие технологии AVERMANN, что гарантирует высокое качество продукции.

«Мы активно развиваем производство, внедряем современные технологии и готовы к сотрудничеству с государственными и частными заказчиками»,— рассказал Александр Гершгорин, исполнительный директор ООО «ДСК-Монолит».

Проектная мощность строительного комплекса — 70 тысяч кв.м. жилья. Разработанные проекты позволяют строить не только индивидуальные жилые дома, но и многоэтажные жилые дома многоквартирного типа.

Вся продукция предприятия сертифицирована и соответствует современным стандартам.

Группа компаний «НОСТА» — девелопер жилой и коммерческой недвижимости, работающий в Ростовской области и Краснодарском крае. Общая площадь объектов компании составляет более 1,8 млн кв. м. В настоящее время реализуется восемь проектов в Краснодарском крае и Ростовской области, в стадии проектирования находятся ещё 9 проектов. Общий земельный банк достиг 480 гектаров. По объему текущего строительства в Ростовской области ГК «НОСТА» входит в ТОП-10 компаний.

https://гк-носта.рф/