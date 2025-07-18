В Самаре и Сызрани остановится «Поезд Победы»

В Самарскую область прибывает «Поезд Победы» — передвижная выставка о Великой Отечественной войне (12+). В десяти вагонах состава размещена интерактивная экспозиция о событиях того времени, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Сызрани выставка начнет работать 22 июля на железнодорожном вокзале с 10:00 до 19:00 (MSK+1). Затем поезд отправится в Самару, где экспозиция будет доступна 23 июля с 10:00 до 19:00 и 24 июля с 10:00 до 16:00. Вход бесплатный, но требуется регистрация на сайте проекта, которая открывается за сутки до прибытия поезда.

Каждый билет рассчитан на двух человек и должен быть предъявлен волонтерам. Вход будет организован с пятиминутным интервалом, а максимальное количество посетителей в день — 1,5 тыс. человек.

«Поезд Победы» путешествует по России уже шесть лет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». В Самарской области он побывал впервые в 2023 году.

Георгий Портнов