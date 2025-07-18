Бастрыкину доложат о проверке факта регулярных разливов нефтепродуктов в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о регулярных разливах нефтепродуктов в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), передает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Согласно сообщению, из-за работ одной из компаний на Самотлорском месторождении постоянно происходят разливы нефтепродуктов, что приводит к загрязнению почвы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Местные жители боятся, что вредные вещества попадут в водоемы, однако их многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

По информации Ura.ru, разлив нефти произошел на двух участках общей площадью почти 0,2 га. Специалисты Северо-Уральского управления Росприроднадзора весной на месте происшествия обнаружили, что там проводятся работы. После проведения анализа почвы было установлено, что содержание вредных веществ в ней превышает допустимые нормы. К компании «Самотлорнефтегаз» ведомство готовит претензию.

Напомним, в прошлом году филиал Роснефти «РН-Юганскнефтегаз» выплатил почти 7 млн руб. за разлив нефтесодержащей жидкости в лесу в Нефтеюганском районе ХМАО. Из-за прорыва трубопровода на нефтедобывающем комплексе оказались повреждены 5 тыс. кв. м территории леса.

Ирина Пичурина