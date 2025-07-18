В Пензе на Кижеватова произошел смертельный пожар

В Пензе на пожаре погибла пожилая женщина, еще одна пострадала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области.

Пожар произошел в 21:28 накануне, 17 июля, на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома по ул. Кижеватова. Там огонь охватил однокомнатную квартиру площадью 50 кв. м. Жилое помещение полностью выгорело.

Из девятиэтажки эвакуировали 20 человек. В борьбе с огнем были задействованы 22 специалиста и шесть единиц техники. Погибла женщина 1949 года рождения, угарным газом отравилась женщина 1957 года рождения. Пострадавшую доставили в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина».

Павел Фролов