Красный Крест оценил масштаб операции по обмену телами между Украиной и Россией

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Клер Каплун заявила «РИА Новости», что обмен телами между Россией и Украиной в июне стал крупнейшей подобной операцией для организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Мы выражаем признательность сторонам в конфликте за их постоянные усилия, которые способствуют предоставлению ответов нуждающимся членам семей, поскольку репатриация погибших военнослужащих является важным шагом на пути к их идентификации и захоронению их семьями»,— сказала госпожа Каплун.

2 июня в рамках второго раунда переговоров Россия и Украина договорились об обмене тяжелоранеными и военнослужащими в возрасте до 25 лет, а также о передаче 6 тыс. тел военных ВСУ. 11 июня состоялся первый этап передачи тел. 16 июня помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сообщил, что Россия передала все тела в рамках договоренностей — Украина получила 6060 тел и передала взамен 78 тел российских военнослужащих.

В тот же день Минобороны сообщало о готовности передать Украине еще 2239 тел украинских военнослужащих. В конце июня президент Владимир Путин заявил, что Россия передаст Украине 3 тыс. тел.

Полина Мотызлевская