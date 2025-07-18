Акции «Аренадаты» упали на 10% на новостях об аресте Мацоцкого

Котировки акций компании «Аренадата» на минимуме рухнули практически на 10%. Так рынок отреагировал на арест Сергея Мацоцкого — основателя холдинга «ГС-Инвест», который управляет компаниями «Аренадата» и «Рубитех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Московской биржи, стоимость бумаг «Аренадаты» упала до 112,27 руб. (-9,7%). К 13:30 мск цена выросла до 120,98 руб., акции отыграли большую часть потерь.

Сегодня господина Мацоцкого объявили в международный розыск. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу. Накануне Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена. По вменяемой статье (ч. 5 ст. 291 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.