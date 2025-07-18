Боец ВСУ получил 15 лет колонии за нападение на село в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта стрелка мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдана Никитченко. Он участвовал в нападении украинской армии на Курскую область в 2024 году. Фигуранта приговорили к 15 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

В Главной военной прокуратуре рассказали, что украинец вторгся в Суджанский район 7 декабря 2024 года. Он вместе с сослуживцами направился удерживать село Дарьино.

В селе военнослужащие создали огневые позиции, наблюдали за другими населенными пунктами и действиями ВС РФ. Кроме того, осужденный запугивал жителей села и запрещал им эвакуироваться. Бойца ВСУ задержали через неделю. С того момента он находился под стражей.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко