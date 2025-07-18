В Самаре разбираются с массовым отравлением собак в приюте для животных

Самарский приют для животных в поселке Козелки атаковал скандальный любитель собак Владимир Шумилин. Об этом сообщили представители ветцентра «ФлагманВет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 июля. Со слов представителей «ФлагманВета», в 4:00 (MSK+1) Владимир Шумилин незаконно проник на территорию приюта, выпустил собак из вольеров, накормил их тухлым мясом с опарышами и спровоцировал агрессию среди животных. Волонтеры отмечают, что большинство собак в приюте содержатся пожизненно из-за их агрессивного поведения.

Владимира Шумилина задержали и передали полиции. По предварительным данным, 36 собак, которые содержались в приюте, утеряны, их не удалось поймать. Три пса погибли в драке, а 14 получили травмы средней тяжести.

В настоящее время 30 животных находятся в тяжелом состоянии с признаками острой кишечной инфекции, а у более сотни собак наблюдается непрекращающаяся диарея. Подброшенное Владимиром Шумилиным мясо отправлено на экспертизу.

Приют «ФлагманВет» конфликтует с Владимиром Шумилиным и подвергается его нападениям последние три года. Представители приюта добиваются привлечения агрессора к ответственности.

Георгий Портнов