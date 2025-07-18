Путешественник Федор Конюхов планирует создать музей в Татарстане

Путешественник Федор Конюхов объявил о планах создать музей в Татарстане после завершения следующей экспедиции. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной старту международной экспедиции.

Путешественник отметил, что обсуждения по созданию музея уже начались и после завершения экспедиции планируется выставить плот, который станет одной из экспозиций, а также сделанные во время миссии фото. Планируется, что штаб экспедиции будет находиться в Казани.

Путешественник также рассказал о своем экологическом проекте, который включает высадку деревьев на большой территории. Эти саженцы будут собраны со всей России, что подчеркивает масштаб и важность инициативы.

Путешественник Федор Конюхов также объявил о планах высадить саженцы деревьев, собранные со всей России, на территории республики.

Влас Северин