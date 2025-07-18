Минспорта Нижегородской области купит снегоходы за 5,7 млн рублей

На портале госзакупок опубликован аукцион на поставку снегоходов «Буран Лидер АДЕ» или аналогов этой модели для министерства спорта Нижегородской области. Начальная цена торгов составляет 5,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Из документации закупок следует, что снегоходы должны быть поставлены в Варнавинский, Воскресенский, Сергачский, Вадский, Гагинский, Вачский и Павловский округа, а также в Кулебаки, Шахунью и на Бор.

Победитель аукциона должен будет поставить технику в течение двух месяцев со дня подписания контракта. Итоги торгов подведут 28 июля.

Владимир Зубарев