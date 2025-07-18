В ТРЦ «Планета» появился салон сети «Связь.ON»

16 июля в торгово-развлекательном центре «Планета» открылся многофункциональный магазин техники «Связь.ON», сообщает пресс-служба ТРЦ. Филиал находится на первом этаже и занимает площадь 42,6 кв. м.

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Посетителям предлагаются товары от брендов Apple, Samsung, Honor, Xiaomi, Realme, Tecno, а также услуги от банков, страховых компаний, провайдеров. По данным 2ГИС, в Перми действует еще пять точек «Связь.ON», в том числе в Кировском и Мотовилихинском районах.