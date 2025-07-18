Башкирия на седьмом месте по росту предлагаемых зарплат

В первом полугодии этого года в Башкирии средний уровень предлагаемых работодателями зарплат вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 80,6 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне, сообщает Авито работа. Республика находится на седьмом месте в стране по росту предлагаемых зарплат.

На первом месте по увеличению предлагаемых зарплат в первой половине года находился Забайкальский край, где их средний уровень увеличился на 20% за год и составил 71,8 тыс. руб. в месяц.

На втором месте — Республика Саха (Якутия), где уровень зарплат за год вырос на 19%. Здесь в вакансиях работодатели в среднем предлагают 95,3 тыс. руб. в месяц.

Третье место занял Татарстан, где в первом полугодии этого года средняя предлагаемая зарплата достигла 84,5 тыс. руб. в месяц (+18% за год).

Майя Иванова