Градсовет одобрил концепцию КРТ Тихого Компроса

Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе Тихого Компроса в Перми, разработанную девелопером «Брусника». Об этом сообщает пресс-служба краевого минимущества.

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Проект предусматривает качественное обновление жилого фонда с сохранением уникального характера местности. Концепция, в частности, предусматривает строительство домов с двухуровневыми квартирами, панорамными окнами, подземными паркингами и эксплуатируемыми кровлями.

«Очень радует, что коллеги сумели так изящно решить вопрос с предельной протяженностью фасадов здания, разбив на интересные модули. Также внесли исторический контекст, который был. Ранее корпуса на первой линии Тихого Компроса совмещались по низу зданий обслуживающей коммерцией»,— отметил один из участников на заседании.

Как отметила директор Института терпланирования Елена Ермолина, последние несколько лет отдельное внимание уделяется проектам в центре Перми, которые расположены рядом с объектами культурного наследия или в достопримечательных местах. «Необходимо почувствовать на плечах историческую значимость. Все объекты, которые находятся в исторической среде, они проходят через Градсовет. Да, это непросто, но зато мы выстраиваем вместе город», – подытожила Елена Ермолина.

Напомним, минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право КРТ, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор должен заняться комплексным развитием территории, построить там около 100 тыс. кв. м жилья, в том числе передать муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик обязан также заняться озеленением территории, устроить тротуары, дворовые площадки и наружное освещение. Завершить проект КРТ надо в течение восьми лет.

По информации девелопера, реализация проекта начнется с участка, расположенного к западу от Комсомольского проспекта. Первая очередь предполагает строительство жилого дома на ул. Куйбышева.