Эксперты развеяли мифы об опасности гаджетов в грозу

Ливни с грозами – не редкость в летнее время. Поэтому особенно важно освежить в памяти правила поведения в непогоду. Эксперты МегаФона – руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония и руководитель направления архитектуры радио и опорной сети Александр Гостищев – рассказали о правилах безопасного пользования гаджетами во время дождей с грозами и поведении вблизи инфраструктурных объектов.

Фото: пресс-служба МегаФона

Мобильные телефоны, наушники, смарт-часы и браслеты не являются причиной привлечения молний. Их электромагнитное излучение слишком мало, чтобы повлиять на траекторию грозового разряда. Однако это не означает, что можно беспечно относиться к использованию гаджетов во время непогоды.

Александр Джакония напоминает, что главная угроза при нахождении на улице во время грозы заключается не в самих гаджетах, а в поведении человека. В местности со слабым сигналом пользователи могут пытаться поймать его, поднимать для этого телефон над головой, одновременно находясь, к примеру, под деревом. Такие действия незначительно, но увеличивают риск попадания молнии. При этом нахождение устройства в руке или кармане может стать источником дополнительной опасности, если разряд придется на объект, расположенный поблизости.

Не стоит забывать и о вреде непогоды и для самих устройств: сочетание воды и ветра может негативно сказаться на качестве их работы, стать причиной замыкания или поломки.

Александр Гостищев рассказал об опасности, которую могут представлять инфраструктурные объекты. Антенны и вышки сотовой связи оборудованы системами молниезащиты и не представляют сами по себе опасности во время грозы. Специальные металлические устройства (молниеотводы) на вершине мачты принимают на себя удар молнии, а сами металлические конструкции надежно заземлены, что обеспечивает отвод электрического разряда. Поэтому удар молнии не опасен для самого оборудования, оно дополнительно защищено устройствами защиты от импульсных перенапряжений. Однако при попадании молнии в зону защиты базовой станции, боковом разряде или затяжном ударе, возрастает риск травматизма для людей, находящихся в непосредственной близости. Нахождение рядом с любыми высокими металлическими конструкциями во время грозы рискованно, вне зависимости от назначения и функционала. Необходимо держаться на безопасном расстоянии и переждать непогоду в укрытии.

ПАО «МегаФон»