Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как и зачем компании обращаются к произведениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeremy Moeller / Getty Images Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

«Размышляя о силе слова, Miu Miu Summer Reads преобразует знаковые зеленые пространства в Пекине, Гонконге, Милане, Осаке и Париже в яркие места для чтения и размышлений. Центральным элементом проекта стала тщательно отобранная коллекция произведений двух влиятельных женщин-авторов: Симоны де Бовуар "Несоединимые" и Фумико Энчи "Годы ожидания", представленных в эксклюзивном дизайне Miu Miu»,— так описывают маркетинговый проект, очевидно, призванный добавить бренду образа одежды и аксессуаров для интеллектуалок.

Давайте вспомним и других, кто хорошо использовал книги для собственного пиара и в творчестве. Задает тон тут, конечно, Olympia Le-Tan, у которой можно было найти книгу на любой вкус. Знаменитые Book Clutches лет десять назад были в статусе must-have аксессуара. Выпускаются они и сейчас. Поупражняться в игре слов недавно решил Джонатан Андерсон, вспомнивший что знаменитая сумка-торба Dior называется The Book Tote, и выпустил три сумки с принтами в виде обложек книг: Dior by Dior, «Дракула» Брэма Стокера и «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Неплохой выбор.

Анна Минакова