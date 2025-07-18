В Удмуртии двое детей были госпитализированы из-за укусов змей

Два ребенка, укушенные гадюками, поступили в Республиканскую детскую клиническую больницу с разницей в несколько дней, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Первый случай произошел с четырехлетним мальчиком, которого укусили две гадюки в обе ноги. Он был госпитализирован в реанимацию с интоксикацией.

Второй ребенок, 14-летняя девочка, получила укус в ногу и также была госпитализирована для стабилизации состояния. После улучшения состояния детей их перевели под наблюдение педиатров, а затем на амбулаторное лечение.