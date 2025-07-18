Акт об эстрадиции

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивированное решение по спору департамента земельных отношений мэрии к ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (ЦПР). Ранее суд удовлетворил требования истца, признав самовольной постройкой объект «театр эстрады» на территории парка, а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. Ответчик настаивал на пропуске срока исковой давности, поскольку оформил объекты в собственность еще в 90-х годах. Кроме того, ссылаясь на заключение специалиста, общество указывало, что эстрада неразрывно связана с другим объектом, легальность которого не оспаривается. Суд отметил, что заключение подготовлено компанией, участником которой является Рашид Габдуллин, основной владелец ЦПР. Эксперты полагают, что шансы обжаловать решение ограничены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском к ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» (управляет одноименным парком в центре города) департамент земельных отношений Перми обратился в феврале. Структура администрации выдвинула два требования: признать отсутствующим право собственности ООО на сооружение «проходная будка», а также признать самовольной постройкой объект недвижимости «театр эстрады» и обязать снести ее. Позицию муниципалитета поддержала прокуратура. Ответчик требований муниципалитета не признал и направил встречное заявление, требуя признать за собой право собственности на кирпичное здание пристройки к театру.

В обоснование своих требований ДЗО указал, что при проверке исполнения договора аренды выяснилось, что ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» зарегистрировало за собой право на спорные объекты. По условиям договора, строительство каких-либо объектов на территории парка возможно только с разрешения арендодателя. Возведение сооружений и зданий нарушает права истца как собственника земельного участка.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал — 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.

Представители ООО с требованиями не согласились. Как следует из материалов дела, они ссылались на то, что в 1994 году было создано акционерное общество открытого типа «Городской детский парк Горького», правопреемником которого является ответчик. В его собственность были переданы объекты недвижимости, в том числе театр эстрады и проходная будка. Таким образом, администрации о существовании спорных объектов известно уже много лет, следовательно, она пропустила срок исковой давности. Также компания настаивала, что театр эстрады находится в неразрывной связи с другим объектом — кирпичной пристройкой, которая может пострадать при демонтаже. Кроме того, спорные сооружения являются вспомогательными объектами, обеспечивающими функционирование всего парка.

В рамках дела была назначена судебная экспертиза, которая установила, что спорное имущество не является вспомогательными объектами. При этом проходная будка, в отличие от театра эстрады, вообще не обладает признаками недвижимого имущества. Кроме того, театр эстрады, вопреки позиции ООО, не находится в физической связи с пристройкой. На это ЦПР представил технический отчет ООО «Парк Проект», в котором указывается обратное. Также авторы отчета отметили, что зданием театра и пристройкой к нему ответчик добросовестно владеет уже более 25 лет, о чем администрация знала.

Удовлетворяя заявление ДЗО, суд указал, что критически относится к выводам технического отчета: он выполнен компанией, совладельцем которой является Рашид Габдуллин. Он же входит в состав участников ответчика по делу ООО «Центральный парк развлечений им. Горького». В то же время, судебная экспертиза выполнена объективно, ее автор предупреждался об уголовной ответственности за дачу ложного заключения. Также суд сослался на письмо 2007 года, которым ЦПР уведомил департамент о том, что здание театра сгорело, и это имущество выбыло из состава основных средств общества. Таким образом, в определении делается вывод, что спорный объект был построен уже после этой даты, соответственно, в 90-е годы он не мог быть передан в уставный капитал ответчика. В итоге суд прекратил право собственности общества на проходную будку и обязал снести театр эстрады в течение 90 дней с момента вступления решения в законную силу.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что шансы на успешное обжалование решения в апелляции выглядят очень ограниченными, но исключать такую возможность нельзя. «Прежде всего, следует указать на высокое качество решения суда с процессуальной точки зрения, поскольку оно содержит подробный анализ фактических обстоятельств и правильное применение норм материального права, что существенно затрудняет его оспаривание,— говорит господин Терентьев.— Ключевым фактором, работающим против ответчика, является экспертное заключение». По словам господина Терентьева, полностью исключать возможность частичного пересмотра решения он бы не стал. Потенциальными основаниями для этого могут стать процессуальные нарушения или неправильное применение норм материального права. Так, ответчик еще может попытаться оспорить выводы судебной экспертизы, ссылаясь на недостаточность исследования или необходимость дополнительной экспертизы.

Дмитрий Астахов