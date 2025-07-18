Завершен дорожный ремонт на участках трассы Игра—Глазов протяженностью 8 км

На региональной трассе Игра—Глазов завершен дорожный ремонт, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. На всех участках общей протяженностью 10 км уложено два слоя асфальтобетона, отсыпаны и укреплены обочины. ежедневно по ней проезжает порядка 8 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Я живу в Глазове и часто езжу по этой дороге. В последнее время здесь было страшно ездить — ямы, выбоины. Сейчас дорожное полотно не вызывает нареканий. Для людей, пользующихся общественным транспортном, благоустроили остановочные пункты (вблизи Глазова и в границах поселка Игра.— “Ъ-Удмуртия”): отремонтировали их и проложили пешеходные дорожки с учетом доступной среды для маломобильных людей»,— рассказал член общественной организации инвалидов-колясочников «Благо» Александр Парамонов.

Проект был реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Опережение по графику составило более 30%. «Игра—Глазов одна из самых интенсивных дорог в республике. Показатели стираемости дорожного покрытия здесь были очень высокими — около 1 см в год. Поэтому выполнили здесь верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22»,— добавил ведущий инженер отдела ремонта и содержания автомобильных дорог «Управтодора» Алексей Иванов.

В 2025 году по нацпроекту планируется обновление 12 участков региональных дорог общей протяженностью 73,4 км. Сейчас в работе семь объектов.