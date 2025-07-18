Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что известно о знаменитой рукописи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia

ЮНЕСКО только что провело заседание по присвоению статуса Всемирного наследия новым объектам культуры. В числе прочих в реестр «Память мира» (UNESCO Memory of the World Register) была включена так называемая Хлудовская псалтырь середины IX века, которая сейчас находится в собрании Государственного Исторического музея в Москве. Для зрителей иллюминированный манускрипт недоступен, однако, как обещают, будет оцифрован.

Псалтырь, то есть Ветхозаветный сборник песен или гимнов, названа так по имени собирателя Алексея Ивановича Хлудова. Этот богатейший бумагопромышленник собирал рукописи и старопечатные книги, в основном, кстати, по истории церковного раскола. Нет достоверных сведений о религиозной принадлежности Хлудова, часто его называют последовательным старообрядцем-единоверцем. При этом он был церковным старостой где-то на Красных воротах и венчался в православном храме, возможно, для единоверцев это приемлемо. После смерти Хлудов завещал свою коллекцию московскому Никольскому единоверческому монастырю.

Знаменитую Псалтырь он купил у купца-старообрядца Лобкова, к которому она попала от известного слависта Виктора Григоровича. Тот привез манускрипт откуда-то из длительного путешествия по Балканам в 1840-х годах. Рукопись — уникальный памятник постиконоборческого искусства: на широких полях ее листов находится 209 высокохудожественных изображений, выполненных в Константинополе около 850 года, вероятно, в крупнейшем Студийском монастыре. На некоторых миниатюрах откровенно обличаются противники икон: дьявол ссужает их золотом, из-за клеветы на Бога они приобрели спускающиеся до земли огромные языки, они замазывают известью иконы и протыкают их копьем.

В 2017 году началось сотрудничество специалистов Отдела рукописей Исторического музея и Института космических исследований РАН в работе над визуализацией угасших фрагментов в древних рукописях естественно-научными методами. Хорошие результаты в области выявления угасшего контура чернильных рисунков и осыпавшихся миниатюр дал метод мультиспектральной фотосъемки. Особенно это касается железо-галловых чернил, которыми выполнены перьевые рисунки контура миниатюр.

Дмитрий Буткевич