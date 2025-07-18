В выходные дни в Удмуртии осадков не прогнозируется

В выходные дни в Удмуртии осадков не ожидается, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В ночь на субботу температура воздуха опустится до 4-9°С, а днем не превысит 18-23°С. В воскресенье, 20 июля, в ночные часы она составит 7-12°С, в дневные ожидается 22-27°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В понедельник, 21 июля, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет в пределах 10-15°С, а днем — 23-28°С. По предварительному прогнозу, в середине недели на большей территории региона ожидаются локальные дожди и грозы.