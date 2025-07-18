Захарова назвала фейком сообщение о закрытии КНДР курорта Вонсан для иностранцев

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение американского агентства Bloomberg о том, что власти КНДР временно запретили иностранным туристам посещать пляжный курорт Вонсан-Кальма после визита в страну министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США, вбросили дезинформацию о том, что якобы КНДР закрыла курорт Вонсан для россиян после визита Лаврова»,— сообщила ТАСС Мария Захарова.

«Классическая ложь, грубый фейк. Возможно, это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давлениях на КНДР провалилась»,— добавила она.

Сергей Лавров находился с официальным визитом в КНДР с 11 по 13 июля. Он стал первым высокопоставленным иностранным гостем, которого корейская сторона пригласила в прибрежную курортную зону около города Вонсан.