«Фаланстер» оштрафовали на 800 тыс. руб. за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Тверской суд Москвы оштрафовал книжный магазин «Фаланстер» на 800 тыс. руб., а его основателя Бориса Куприянова — на 100 тыс. руб. по протоколу о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает ТАСС.

Согласно материалу агентства, признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были обнаружены судебной экспертизой в книге «Инфернальный феминизм» Петра Факснельда.

В суд протокол по 6.21 КоАП поступил 10 июня. В тот же день суд зарегистрировал протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении Бориса Куприянова.

26 мая Тверской суд Москвы оштрафовал «Фаланстер» на 80 тыс. руб., а Бориса Куприянова на 40 тыс. руб. за участие в деятельности нежелательной организации. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что магазин оштрафовали из-за продажи двух книг белорусского активиста Игоря Олиневича, изданных при поддержке Федерации анархического черного креста (ABCF), признанной в России нежелательной.

Полина Мотызлевская