В июне в Татарстане зарегистрировали 19,5 тысяч земельных участков

По итогам июня на территории Татарстана было зарегистрировано 19,5 тыс. земельных участков, что на 11% больше показателя в мае. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра республики.

По сравнению с июнем 2024 года рост числа зарегистрированных земельных участков составил 10,7%.

За месяц по договору купли-продажи было зарегистрировано 11,2 тыс. договоров. Также было зафиксировано небольшое увеличение жилых помещений на основании договоров купли-продажи до 3,7 тыс. договоров.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев сообщил, что наблюдается рост количества сделок, хоть и условия для покупки сейчас не самые лучшие. Господин Садреев уверен, что такая тенденция сохранится как минимум до конца 2025 года.

Диана Соловьёва