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«Атомстройкомплекс» получил наивысший рейтинг ЕРЗ за своевременный ввод жилья

Один из крупнейших застройщиков Урала «Атомстройкомплекс» получил высший рейтинг от федерального портала ЕРЗ за своевременное введение жилья в эксплуатацию. Компания уже 15 месяцев подряд сохраняет максимальный балл — 5,0 по ключевому показателю «Своевременность ввода жилья». Это подтверждает надежность застройщика и его способность выполнять обязательства перед дольщиками.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

Рейтинг ЕРЗ.РФ показывает соблюдение сроков ввода многоквартирных домов. Максимальная оценка означает, что «Атомстройкомплекс» вводит свои ЖК точно в срок или даже ранее запланированного, минимизируя риски для участников долевого строительства и будущих жильцов.

За три года «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию более 550 тыс. кв. м жилых и коммерческих помещений, а также около 280 тыс. кв. м объектов социальной инфраструктуры. Среди них — Уральский Губернаторский лицей, две школы и девятиэтажная поликлиника в Академическом районе.

В 2025 году компания планирует завершить строительство детской поликлиники ДГКБ № 9 в Заречном микрорайоне Екатеринбурга и спортивного комплекса в Богдановиче. Также планируется ввести в эксплуатацию около 85 тыс. кв. м жилья, модернизировать производства и завершить строительство своего завода по выпуску газоблоков.

«Атомстройкомплекс» – крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе. Имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 12 заводов. За 30 лет работы на рынке компания возвела более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. м.

atomsk.ru

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