«Самым обсуждаемым клубом межсезонья стало московское "Динамо"»

В пятницу вечером в Москве матчем «Динамо»—«Балтика» откроется новый сезон РПЛ. Также в эти выходные в столице состоятся еще две встречи первого тура. В субботу «Локомотив» принимает «Сочи», а «Спартак» — динамовцев из Махачкалы. Из московских клубов на выезде играет только ЦСКА. Армейцы в понедельник встретятся с «Оренбургом». Что готовит новый футбольный сезон? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Если говорить о чемпионате в целом, то многие прогнозисты отдают золотые медали «Зениту» еще до старта турнира, что неудивительно. Клуб из Санкт-Петербурга вновь потратил немало денег, приобрел бразильца Жерсона, который стал самым высокооплачиваемым игроком РПЛ с зарплатой €6 млн в год; да еще и столетие клуба после осечки в прошлом сезоне, можно сказать, перенес. Букмекеры тоже считают «Зенит» фаворитом. Сейчас взять такой исход в «Лиге Ставок» можно с коэффициентом 2,15. Для сравнения: чемпионство «Краснодара» идет за 5,5. В том, что самый богатый клуб страны ближе всех к очередному титулу, не сомневается комментатор Александр Аксенов: «Думаю, что "Зенит" по составу сейчас всех превосходит, приехали действительно очень сильные игроки. И мне кажется, что "Зенит" в этом сезоне ничего не отдаст, поэтому он ближе остальных к чемпионству, и абсолютно заслуженно».

Любопытно, что «Спартак» букмекеры поставили на третье место среди претендентов на чемпионство. В «Лиге Ставок» пари на золото красно-белых можно взять с коэффициентом 7. У остальных московских клубов шансы вроде как ниже. Коэффициент на победу «Динамо» — 8,5, а ЦСКА — 10. Но пока серьезных приобретений красно-белый клуб не совершил, а критики в его адрес более чем достаточно. Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что ждать позитива болельщикам и в этот раз не стоит: «У них что тренер, что спортивный директор —просто два веселья, сошедшиеся на одном перекрестке. В ближайшие два-три года точно ничего для "Спартака" не поменяется. Скорее всего, в этом году еще к битве за чемпионство подключатся армейцы и "Динамо", но точно красно-белые не будут этим заниматься».

Самым обсуждаемым клубом межсезонья стало московское «Динамо», которое возглавил наставник сборной Валерий Карпин. Разговоры о чемпионстве бело-голубых возникают постоянно, поэтому и к первой встрече динамовцев с «Балтикой» внимание повышенное. Так уж вышло, что эта игра, можно сказать, матч тура. Амбициозный тренер калининградцев Андрей Талалаев умеет удивлять. И среди многочисленных прогнозов на первую встречу чемпионата немало предсказаний о том, что «Балтика» в Москве не проиграет. Такой исход в «Лиге Ставок» можно взять за 2,23. Но футбольный эксперт Дмитрий Булыкин уверен в победе динамовцев: «По составу, по уверенности, по менталитету должно "Динамо" 2:0 как минимум обыгрывать "Балтику", которая, конечно же, будет сопротивляться, будет пытаться не проиграть. Но здесь силы неравны».

В первом туре достаточно матчей, исход которых на первый взгляд предсказать несложно. Например, победы «Зенита» над «Ростовом» и ЦСКА над «Оренбургом» кажутся очевидными. Экспресс на успех фаворитов в «Лиге Ставок» при таком исходе идет с конфидентом выше 2. Также букмекеры не сомневаются, что «Спартак» на своем поле одолеет динамовцев из Махачкалы. Здесь коэффициент на победу чуть выше 1,5. И все же сюрпризы неизбежны, отмечает Игорь Колыванов, который провел в элите нашего и итальянского футбола не один сезон: «Когда ты выходишь на матчи, с которых начинается чемпионат, там все по-другому. Там эмоции другие, волнения, азарт другой в глазах. Сюрприз может произойти в любой встрече».

К счастью, многие развязки первого тура можно будет увидеть на общедоступном федеральном телеканале. «Матч ТВ» выбрал для показа сразу три встречи. Сегодня в 20:30 смотрим игру «Динамо»—«Балтика», завтра в это же время «Спартак»—«Динамо» (Махачкала), а в воскресенье в 18:00 матч «Зенит»—«Ростов».

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Владимир Осипов