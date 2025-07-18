В Ростовской области с начала года ввели в эксплуатацию 346 тысяч кв. м. жилья

За первые шесть месяцев 2025 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 346 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Об этом сообщил замминистра строительства региона Глеб Мельников в рамках круглого стола «Жилая недвижимость – 2025. Куда движется рынок?», организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, в настоящее время на Дону создается нормативно-правовая база, по которой застройщика обяжут комплексно обустраивать территории соцучреждениями: школами, детскими садами, поликлиниками. Уточняется, что документ будет готов к концу лета и коснется территорий Ростова-на-Дону, Аксая и Аксайского района, а также Мясниковского района.

В настоящий момент в регионе после окончания действия моратория на выдачу разрешений на строительство есть первый заключенный контракт – компания «ССК» начнет строительство в Аксайском районе, на въезде в Ростов-на-Дону. Кроме того, власти рассматривают возможность заключений еще пяти соглашений о застройке и еще 15 краткосрочных проектов.

По словам генерального директора консалтинговой компании MACON Ильи Володько, около 17 млн кв. м в регионе уже застраиваются или готовятся к комплексной застройке.

Константин Соловьев